В Афганистане 23 человека пострадали при взрыве автомобиля
- Reuters
Об этом сообщает 1TV со ссылкой на власти.
«Число пострадавших возросло до 23 в результате взрыва заминированного автомобиля в Герате, один человек погиб», — указывает телеканал на своей странице в Twitter.
Injury toll rises to 23 in Herat car bomb attack, one dead: official— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) March 12, 2021
Уточняется, что взрыв произошёл возле полицейского участка.
Ранее два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.