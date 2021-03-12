В Афганистане 23 человека пострадали при взрыве автомобиля

Короткая ссылка
В афганском городе Герат на северо-западе страны 23 человека пострадали и один погиб в результате взрыва автомобиля.
В Афганистане 23 человека пострадали при взрыве автомобиля
  • Reuters

Об этом сообщает 1TV со ссылкой на власти.

«Число пострадавших возросло до 23 в результате взрыва заминированного автомобиля в Герате, один человек погиб», — указывает телеканал на своей странице в Twitter.

Уточняется, что взрыв произошёл возле полицейского участка.

Ранее два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить