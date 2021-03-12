В Афганистане 23 человека пострадали при взрыве автомобиля

В афганском городе Герат на северо-западе страны 23 человека пострадали и один погиб в результате взрыва автомобиля.

Об этом сообщает 1TV со ссылкой на власти.

«Число пострадавших возросло до 23 в результате взрыва заминированного автомобиля в Герате, один человек погиб», — указывает телеканал на своей странице в Twitter.

Injury toll rises to 23 in Herat car bomb attack, one dead: official — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) March 12, 2021

Уточняется, что взрыв произошёл возле полицейского участка.

Ранее два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.