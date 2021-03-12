В Чехии рассказали о кампании по вакцинации населения от коронавируса

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Глава Минздрава Чехии Ян Блатны рассказал, как продвигается кампания по вакцинации населения страны от коронавируса.
В Чехии рассказали о кампании по вакцинации населения от коронавируса
  • Reuters

«Вакцинация в Чехии проходит с конца декабря 2020 года, на 13:00 (15:00 мск. — RT) пятницы (12 марта. — RT) уже подано 1,013 млн доз вакцин. Всего прививки получили около 700 тыс. человек, в том числе около 300 тыс. — повторно. Более 55% вакцинированных — люди в возрасте от 80 лет и старше», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что прививки получили 72% медиков, непосредственно работающих с больными коронавирусом.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае.

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