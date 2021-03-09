Глава МИД Чехии не исключил появления ковидных паспортов в ЕС в мае

Ковидные паспорта, подтверждающие, что их владелец получил прививку от коронавируса, могут появиться в странах Евросоюза в мае, сообщил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

«Проект таких паспортов будет готов в Еврокомиссии к 17 марта. А их использование может начаться уже в мае», — цитирует министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что в любом случае необходимо «функциональное решение» для летних путешествий.

По его словам, вакцинный паспорт будет цифровым, в нём будут содержаться сведения о прививке, а также о тестах.

Таким образом, отметил Петршичек, возник бы «инструмент, который способствовал бы путешествиям и служебным поездкам в рамках Евросоюза».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представит проект «паспортов вакцинации» ЕС 17 марта.