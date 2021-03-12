Мэр Таллина ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19

Короткая ссылка
Мэр Таллина Михаил Кылварт сообщил, что контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 и переходит на режим самоизоляции.
Мэр Таллина ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Xinhua

«Мне сообщили, что я контактировал с человеком, который сдал положительный тест на COVID-19», — цитирует его РИА Новости.

По словам мэра Таллина, у него нет симптомов заболевания, но он намерен сдать тест на коронавирус 15 марта.

С 12 марта и до конца следующей недели он будет работать из дома.

В декабре эстонский премьер Юри Ратас ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, сдавшим впоследствии положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также находилась на самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить