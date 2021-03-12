Мэр Таллина ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19

Мэр Таллина Михаил Кылварт сообщил, что контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 и переходит на режим самоизоляции.

«Мне сообщили, что я контактировал с человеком, который сдал положительный тест на COVID-19», — цитирует его РИА Новости.

По словам мэра Таллина, у него нет симптомов заболевания, но он намерен сдать тест на коронавирус 15 марта.

С 12 марта и до конца следующей недели он будет работать из дома.

В декабре эстонский премьер Юри Ратас ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, сдавшим впоследствии положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд также находилась на самоизоляции.