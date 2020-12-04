Премьер Эстонии ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19

Эстонский премьер-министр Юри Ратас ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, сдавшим впоследствии положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Мне только что сообщили, что человек, с которым я встретился вечером в среду, 2 декабря, сегодня получил положительный тест на COVID-19», — написал он в Facebook.

Ратас также сообщил, что в ближайшее время сдаст тест на коронавирус и отправится на самоизоляцию.

При этом он добавил, что во время встречи с заболевшим коронавирусом был в маске и держался на расстоянии.

С 23 ноября в Эстонии действует обязательный масочный режим в помещениях. В стране закрыты все развлекательные заведения и заведения общепита в ночное время.