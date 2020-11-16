В Эстонии ужесточили карантинные ограничения

Правительство Эстонии усилило карантинные ограничения в стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Delfi.

Согласно вступающим в силу с 16 ноября правилам, посетителям торговых центров, магазинов разрешено передвигаться максимум вдвоём и при соблюдении дистанции в два метра с другими людьми.

Исключением из этого правила являются семьи и работающий в соответствующих местах персонал. Также под данные меры не подпадают места оказания услуг: аптеки, банки, салоны красоты и так далее.

Вместе с этим в Эстонии теперь с 00:00 с и до 06:00 закрываются все развлекательные заведения и заведения общественного питания, разрешается только продажа еды навынос.

Ранее правительство Словении приняло решение о временном ужесточении режима карантина на фоне продолжающегося роста числа заболеваний коронавирусом.