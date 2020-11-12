В Словении ужесточают карантинные меры из-за коронавируса

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Правительство Словении приняло решение о временном ужесточении режима карантина на фоне продолжающегося роста числа заболеваний коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Томаж Гантар.
В Словении ужесточают карантинные меры из-за коронавируса
  • Reuters

«26 октября мы начали применять ограничительные меры, которые оказались частично успешными, если бы мы начали смягчать их сегодня, то это снова вызвало бы экспоненциальный рост числа инфицированных», — цитирует ТАСС Гантара.

Он уточнил, что начиная с 13 ноября по всей Словении прекратит работу общественный транспорт.

Также закроются почти все предприятия сферы услуг.

Кроме того, на две недели продлят каникулы для учащихся школ и детских садов.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале второго локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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