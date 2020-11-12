В Словении ужесточают карантинные меры из-за коронавируса

Правительство Словении приняло решение о временном ужесточении режима карантина на фоне продолжающегося роста числа заболеваний коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Томаж Гантар.

«26 октября мы начали применять ограничительные меры, которые оказались частично успешными, если бы мы начали смягчать их сегодня, то это снова вызвало бы экспоненциальный рост числа инфицированных», — цитирует ТАСС Гантара.

Он уточнил, что начиная с 13 ноября по всей Словении прекратит работу общественный транспорт.

Также закроются почти все предприятия сферы услуг.

Кроме того, на две недели продлят каникулы для учащихся школ и детских садов.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале второго локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.