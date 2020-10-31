В Австрии вводят второй локдаун из-за коронавируса

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В Австрии вводят второй локдаун из-за коронавируса
  • Reuters

Он сообщил, что «со вторника, 3 ноября, 00:00 до конца ноября в Австрии будет второй локдаун».

«Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени», — цитирует РИА Новости Курца.

Он заявил, что «использование отелей будет невозможно, за исключением командировок».

«К сожалению, мы должны также закрыть предприятия общественного питания, за исключением самовывоза и доставки», — добавил канцлер.

Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что заведения общепита, бары, музеи, театры закрываются в Греции на месяц, масочный режим обязателен повсюду.

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