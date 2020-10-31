Премьер Греции объявил о частичном локдауне

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Заведения общепита, бары, музеи, театры закрываются в Греции на месяц, масочный режим обязателен повсюду, сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Премьер Греции объявил о частичном локдауне
  • Reuters

«Новые правила, которые вступят в силу в 06:00 во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса: на развлечениях и перемещении граждан», — приводит РИА Новости слова Мицотакиса в эфире греческого общественного телевидения ERT.

Он отметил, что в стране сохранится работа промышленности, розничной торговли, школ.

Также работу продолжат отели и парикмахерские.

30 октября в Греции за сутки выявили 1690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

22 октября власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

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