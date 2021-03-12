Курц заявил о намерении привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

«Поскольку есть много людей, которые обеспокоены, мне тоже сделают прививку AstraZeneca, чтобы показать, что я доверяю вакцине», — цитирует его газета Oberösterreichische Nachrichten.

Курц отметил, что препарат AstraZeneca используется во многих странах мира.

В то же время он выразил мнение, что решение о вакцинации «каждый должен принимать сам».

Ранее Курц заявил, что охват населения вакцинацией от коронавируса в Австрии сравним с выдавливанием кетчупа из бутылки.