Курц заявил о намерении привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
Курц заявил о намерении привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca
  • Reuters

«Поскольку есть много людей, которые обеспокоены, мне тоже сделают прививку AstraZeneca, чтобы показать, что я доверяю вакцине», — цитирует его газета Oberösterreichische Nachrichten.

Курц отметил, что препарат AstraZeneca используется во многих странах мира.

В то же время он выразил мнение, что решение о вакцинации «каждый должен принимать сам».

Ранее Курц заявил, что охват населения вакцинацией от коронавируса в Австрии сравним с выдавливанием кетчупа из бутылки.

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