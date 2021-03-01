Курц сравнил темпы вакцинации с выдавливанием кетчупа из бутылки

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Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что охват населения вакцинацией от коронавируса в Австрии сравним с выдавливанием кетчупа из бутылки.
Курц сравнил темпы вакцинации с выдавливанием кетчупа из бутылки
  • Reuters

«Моя коллега (премьер-министр) из Дании Метте Фредериксен, я считаю, привела хорошее сравнение, говоря об эффекте кетчупа. Вы наверняка помните бутылки из-под кетчупа, когда приходилось долго ждать, пока что-то из них вытечет, а потом вытекала целая куча. Точно так же будет с вакцинацией», — приводит ТАСС слова Курца.

По его словам, сначала в регионы Австрии поступало мало вакцин, потом их число значительно увеличилось.

Ранее президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Себастьян Курц по телефону обсудили поставки в Австрию вакцины «Спутник V» и её производство в европейской стране.

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