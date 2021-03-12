Байден отправил телеграмму Токаеву

Президент США Джо Байден отправил телеграмму коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Американский лидер поздравил его по случаю праздника Навруз.

«В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие своей независимости. Поздравляя Вас с этим событием, заверяю, что моя администрация придаёт большое значение работе с Вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнёрство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности», — говорится в послании Байдена.

Президент США пообещал углублять стратегическое партнёрство с Казахстаном и продолжать диалоговый процесс «С5+1».

Байден также пожелал президенту и народу Казахстана мира, радости и процветания.

В ноябре 2020 года Токаев выразил надежду на «продуктивное сотрудничество» между США и Казахстаном.