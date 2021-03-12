В Швеции признали превосходство Москвы в случае масштабного конфликта

В докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI) приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией. В нём сообщается, что Москва будет обладать преимуществом над странами-членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы.

Как сообщает РИА Новости, аналитики выявили ряд недостатков, которые могут оказать серьёзное влияние в случае возникновения масштабного конфликта между НАТО и Россией. Среди них: малое число учений, разнящиеся боевые возможности стран альянса и рассредоточение подразделений.

Авторы доклада провели военную игру, чтобы оценить баланс сил НАТО и его союзников по отношению к России. Эксперты сымитировали нападение России на Прибалтику через Белоруссию без применения ядерного оружия и пришли к выводу, что в таком случае у Москвы «есть неплохие шансы на успех».

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет со ссылкой на результаты соцопросов заявил о возросшем количестве подростков, готовых воевать в случае нападения на страну. Наиболее вероятным «агрессором» в военном ведомстве республики считают Россию.