Во Франции за сутки выявили более 27 тысяч случаев коронавируса
Французские медики выявили 27 166 новых случаев заболевания коронавирусом в стране за минувшие сутки, сообщила санитарная служба страны Santé publique.
- Reuters
Общее число зафиксированных случаев инфицирования с начала пандемии в стране достигло 3 990 331.
В начале марта французский премьер Жан Кастекс заявил, что страну ожидают трудные недели борьбы с распространением коронавируса.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: