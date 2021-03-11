Во Франции за сутки выявили более 27 тысяч случаев коронавируса

Французские медики выявили 27 166 новых случаев заболевания коронавирусом в стране за минувшие сутки, сообщила санитарная служба страны Santé publique.

Общее число зафиксированных случаев инфицирования с начала пандемии в стране достигло 3 990 331.

В начале марта французский премьер Жан Кастекс заявил, что страну ожидают трудные недели борьбы с распространением коронавируса.