Премьер Франции предрёк стране трудные недели борьбы с COVID-19

Францию ожидают трудные недели борьбы с распространением коронавируса, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Он отметил, что 20 департаментов остаются под пристальным контролем из-за эпидемиологической ситуации.

«Ближайшие недели будут трудными», — цитирует Кастекса BFMTV.

По его словам, в приоритете — введение локальных мер.

Глава правительства также выразил надежду на улучшение ситуации через несколько недель на фоне набирающей обороты вакцинации.

Ранее Кастекс призвал сосредоточиться на выработке мер, которые предотвратили бы необходимость введения тотального карантина.