Премьер Франции призвал делать всё во избежание тотального карантина
- Reuters
«Вопрос не в том, чтобы быть за или против карантина, а в том, чтобы сделать всё, чтобы его избежать», — написал глава правительства в Twitter.
По его словам, французские префекты провели совещание в формате видеоконференции с целью выработки новых предложений по борьбе с COVID-19.
Ранее Кастекс заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией во Франции за последние дни ухудшилась.
В стране действует комендантский час с 18:00 до 06:00.