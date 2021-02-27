Премьер Франции призвал делать всё во избежание тотального карантина

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс считает необходимым сосредоточиться на выработке мер, которые предотвратили бы необходимость введения тотального карантина из-за коронавируса.
Премьер Франции призвал делать всё во избежание тотального карантина
  • Reuters

«Вопрос не в том, чтобы быть за или против карантина, а в том, чтобы сделать всё, чтобы его избежать», — написал глава правительства в Twitter.

По его словам, французские префекты провели совещание в формате видеоконференции с целью выработки новых предложений по борьбе с COVID-19.

Ранее Кастекс заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией во Франции за последние дни ухудшилась.

В стране действует комендантский час с 18:00 до 06:00.

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