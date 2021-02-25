Премьер Франции заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции за последние дни ухудшилась, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Эпидемиологическая ситуация в нашей стране за последние несколько дней ухудшилась. После нескольких месяцев, отмеченных плато с 15 тыс. до 20 тыс. случаев коронавируса в день, вирус снова начал набирать обороты», — приводятся его слова в Twitter.

По его словам, особое опасение вызывает ситуация в 20 департаментах страны, в том числе в Приморских Альпах, Париже и ряде департаментов на севере страны.

Кастекс предупредил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с 6 марта будут приняты более жёсткие меры.

Накануне во Франции за сутки выявили более 30 тыс. случаев коронавируса.

9 февраля Национальное собрание Франции приняло законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения из-за пандемии коронавируса до 1 июня.