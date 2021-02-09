Нацсобрание Франции одобрило продление режима ЧП из-за пандемии
- Reuters
Как передаёт BFMTV, 278 депутатов высказались в поддержку закона, 193 — против, 13 — воздержались.
Режим санитарного положения позволяет властям устанавливать ряд ограничений в связи с эпидемией.
Ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране высокий, но намного ниже, чем был в октябре. По его словам, эпидемиологическая обстановка в настоящее время не оправдывает введение нового карантина.