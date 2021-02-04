Премьер Франции оценил ситуацию с коронавирусом в стране

Эпидемиологическая обстановка во Франции в настоящее время не оправдывает введение нового карантина, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Новый режим самоизоляции может рассматриваться только как крайняя мера. Ситуация на данный момент её не оправдывает», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, уровень заболеваемости высокий, но намного ниже, чем был в октябре.

При этом Кастекс объявил о введении карантина на территории французского заморского департамента Майотта.

По последним данным, во Франции с начала пандемии зафиксировали 3 251 160 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 77 595 пациентов с COVID-19.