Премьер Чехии высказался против решения МУС о расследовании действий Израиля

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешская сторона считает неудачным решение Международного уголовного суда расследовать действия Израиля на палестинских территориях.

«Мы союзники и стратегические партнёры. Поэтому мы считаем решение Международного уголовного суда расследовать действия Израиля на палестинских территориях неудачным», — цитирует РИА Новости слова Бабиша на пресс-конференции в Иерусалиме.

Он отметил, что, несмотря на уважение к МУС, Чехия не считает Палестину государством, поэтому полагает, что у суда нет юрисдикции на подобные действия.

По его словам, единственным разрешением палестино-израильского конфликта станет создание «двух государств для двух народов».

3 марта стало известно, что прокуратура МУС начинает полноценное расследование ситуации в Палестине.