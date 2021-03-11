Премьер Чехии высказался против решения МУС о расследовании действий Израиля
- Reuters
«Мы союзники и стратегические партнёры. Поэтому мы считаем решение Международного уголовного суда расследовать действия Израиля на палестинских территориях неудачным», — цитирует РИА Новости слова Бабиша на пресс-конференции в Иерусалиме.
Он отметил, что, несмотря на уважение к МУС, Чехия не считает Палестину государством, поэтому полагает, что у суда нет юрисдикции на подобные действия.
По его словам, единственным разрешением палестино-израильского конфликта станет создание «двух государств для двух народов».
3 марта стало известно, что прокуратура МУС начинает полноценное расследование ситуации в Палестине.