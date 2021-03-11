Песков оценил сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусом великолепным.

«Партнёрство, действительно, великолепное», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, с февраля, марта, апреля прошлого года российские учёные и медики поддерживали контакт с китайскими коллегами.

Он отметил, что Китай помогал России средствами индивидуальной защиты в условиях их катастрофической нехватки.

«На протяжении всего этого времени наше партнёрство действительно было очень тесным, и главное — эффективным», — добавил пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин и Москва «консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии».