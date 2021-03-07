Глава МИД КНР рассказал о сотрудничестве Пекина и Москвы

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин и Москва «консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии».

«Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества», — цитирует ТАСС Ван И.

Он отметил, что Китай и Россия «будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права».

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам января — февраля 2021 года вырос на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.