Глава МИД КНР рассказал о сотрудничестве Пекина и Москвы

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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин и Москва «консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии».
Глава МИД КНР рассказал о сотрудничестве Пекина и Москвы
  • Reuters

«Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества», — цитирует ТАСС Ван И.

Он отметил, что Китай и Россия «будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права».

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам января — февраля 2021 года вырос на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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