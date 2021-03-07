Глава МИД КНР рассказал о сотрудничестве Пекина и Москвы
- Reuters
«Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества», — цитирует ТАСС Ван И.
Он отметил, что Китай и Россия «будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права».
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам января — февраля 2021 года вырос на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.