Путин: Россия заинтересована в прекращении внутренних противоречий в США

Россия заинтересована в поддержании стабильных отношений с США, поэтому хотела бы прекращения внутренних противоречий в Соединённых Штатах, заявил российский лидер Владимир Путин.

Он отметил, что после событий в конгрессе США в январе было арестовано 150 человек.

«Закончатся там все эти внутренние противоречия на этом или нет? Мы не знаем, но мы хотим, чтобы закончились, потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнёрами», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, количество факторов неопределённости в мире не сокращается.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока не планируется.