Песков заявил, что контакты Путина и Байдена пока не планируются

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких разговоров на этот счёт», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах телефонных контактов российского и американского президентов.

При этом он отметил, что ведутся рабочие контакты с администрацией США «по дипломатическим каналам».

«Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявлял, что российские власти и бизнес прорабатывают сценарий защиты российских граждан и предпринимателей от санкций США.