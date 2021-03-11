Песков заявил, что контакты Путина и Байдена пока не планируются

Короткая ссылка
Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что контакты Путина и Байдена пока не планируются
  • © РИА Новости

«Пока нет никаких разговоров на этот счёт», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах телефонных контактов российского и американского президентов.

При этом он отметил, что ведутся рабочие контакты с администрацией США «по дипломатическим каналам».

«Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявлял, что российские власти и бизнес прорабатывают сценарий защиты российских граждан и предпринимателей от санкций США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить