Песков заявил, что контакты Путина и Байдена пока не планируются
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«Пока нет никаких разговоров на этот счёт», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах телефонных контактов российского и американского президентов.
При этом он отметил, что ведутся рабочие контакты с администрацией США «по дипломатическим каналам».
«Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», — заявил пресс-секретарь.
Ранее Песков заявлял, что российские власти и бизнес прорабатывают сценарий защиты российских граждан и предпринимателей от санкций США.