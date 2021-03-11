Замглавы МИД России провёл переговоры со статс-секретарём МИД ФРГ

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл консультации в формате видеоконференции со статс-секретарём МИД ФРГ Антье Леендертсе.

Об этом сказано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Основное внимание было уделено проблематике российско-германского взаимодействия на площадке ООН, включая итоги деятельности Германии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2019—2020 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес».

Ранее статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с председателем комитета по международным делам в Совфеде Константином Косачёвым в Москве отметил важность членства России в Совете Европы.