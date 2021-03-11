Замглавы МИД России провёл переговоры со статс-секретарём МИД ФРГ

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл консультации в формате видеоконференции со статс-секретарём МИД ФРГ Антье Леендертсе.
Замглавы МИД России провёл переговоры со статс-секретарём МИД ФРГ
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Об этом сказано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Основное внимание было уделено проблематике российско-германского взаимодействия на площадке ООН, включая итоги деятельности Германии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2019—2020 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес».

Ранее статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с председателем комитета по международным делам в Совфеде Константином Косачёвым в Москве отметил важность членства России в Совете Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить