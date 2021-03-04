В МИД ФРГ заявили о важности членства России в Совете Европы
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Федерации.
«По словам Мигеля Бергера, германские представители разделяют готовность к диалогу и считают важным членство России в Совете Европы», — отметили в пресс-службе.
Глава германской делегации заявил о высоком значении межпарламентских контактов и сотрудничества на различных международных площадках.
Косачёв также выразил заинтересованность России развивать межпарламентский диалог.
Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отмечал, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось крайне мало.