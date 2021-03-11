Эксперт оценил намерение Госдепа США заняться «укреплением» прав трудящихся в Армении

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT планы Госдепартамента США выделить $900 тыс. на реализацию мер, направленных на «укрепление» прав трудящихся в Армении.

«Хочу подчеркнуть, что все эти грантовые программы (и это показывает не только опыт Армении, но и опыт других постсоветских стран), вне зависимости от красивой «упаковки», от того, какие цели вынесены в публичное пространство, направлены на одно: развитие разного рода квазиобщественных инициатив, направленных на продвижение американских интересов, американской системы ценностей, на постепенное формирование в государстве достаточно существенного экспертного и общественного сообщества, которое будет по команде из Вашингтона осуществлять те или иные действия по давлению на власть, продвижению американских интересов в публичном пространстве», — пояснил Шаповалов.

Эксперт отметил, что, как правило, вслед за подобными грантами происходит «активизация разного рода антиправительственных действий и деятельности, направленной на продвижение интересов США».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США планирует выделить $900 тыс. на реализацию мер, направленных на «укрепление» прав трудящихся в Армении.

В частности, речь идёт об обеспечении прав армян на забастовки, заключение коллективных договоров, а также о повышении роли профсоюзов.

Подробнее — в материале RT.