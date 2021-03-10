В парламенте Черногории призвали к восстановлению отношений с Россией

Вице-спикер скупщины (парламента) Черногории Страхиня Булайич заявил о необходимости возобновления дружеских отношений с Россией.

«Ведь это наша обязанность: без России не было бы Черногории, и некоторые недавние моменты в отношениях Черногории и России я считаю унизительными. Если говорить от чистого сердца, это наш позор. И так считает большинство граждан Черногории», — сказал он в беседе с ФАН.

Булайич призвал восстановить межпарламентское сотрудничество с Госдумой, начав с формирования соответствующих групп с обеих сторон.

«Это станет первым шагом к улучшению дипломатических отношений, которые сейчас находятся на самом плохом уровне за последние три столетия и заслуживают куда большей ответственности всех нас», — отметил он.

Ранее в оппозиции Черногории назвали ошибкой санкции в отношении России.