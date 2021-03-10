Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с началом строительства третьего блока АЭС «Аккую», главы государств дали старт началу заливки бетона в основание третьего энергоблока.

«Мы придаём этому большое значение и условились с президентом Турции и далее оказывать проекту «Аккую» необходимое содействие и поддержку», — сказал Путин.

Он напомнил, что всего на площадке «Аккую» предусмотрено строительство четырёх энергоблоков.

В ноябре 2020 года Министерство энергетики и природных ресурсов Турции выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую». Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

3 апреля 2018 года российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую» в Турции.