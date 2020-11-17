Турция выдала лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую»

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Министерство энергетики и природных ресурсов Турции выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Турция выдала лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую»
  • © АЭС "Аккую"

«Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС «Аккую». Первый реактор будет введён в эксплуатацию в 2023 году», — говорится в сообщении в Twitter.

Проектом АЭС занимается Росатом.

3 апреля 2018 года российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую» в Турции.

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