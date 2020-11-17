Турция выдала лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую»
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«Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС «Аккую». Первый реактор будет введён в эксплуатацию в 2023 году», — говорится в сообщении в Twitter.
Проектом АЭС занимается Росатом.
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi.— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 17, 2020
2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek.
Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak. ⚡️ pic.twitter.com/B1mKl90kDj
3 апреля 2018 года российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую» в Турции.