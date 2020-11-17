Турция выдала лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую»

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС «Аккую». Первый реактор будет введён в эксплуатацию в 2023 году», — говорится в сообщении в Twitter.

Проектом АЭС занимается Росатом.

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi.



2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek.



Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak. ⚡️ pic.twitter.com/B1mKl90kDj — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 17, 2020

3 апреля 2018 года российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую» в Турции.