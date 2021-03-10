Руководитель RT DE назвала «параноидальным расследованием» статью Bild о «шпионаже» сотрудника телеканала

Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в своём Telegram-канале прокомментировала статью журналиста Bild Юлиана Рёпке о «шпионаже» сотрудника редакции.

«Жалко, что вы не жили в Советском Союзе. Вас бы ждала блестящая карьера в газете «Правда». Остервенело изобличать иностранных шпионов вам бы очень хорошо удалось. Неважно, что у вас нет ни одного доказательства того, что мы делаем что-то больше, чем нашу работу. Пытались снять Навального и его сторонников? Это незаконно? Это шпионаж? Тогда напишите свой разоблачительный материал про сотрудников Bild, которые в этом деле, надо признать, оказались чуть успешнее нас. Если русская разведка хотела бы знать, где Навальный, то ей бы достаточно было бы читать Bild», — написала Токтосунова.

Она отметила, что RT DE нечего прятать.

«Мы делаем свою работу и будем отстаивать своё имя», — заявила Токтосунова.

Руководитель RT DE подчеркнула, что расследование вышло через несколько недель после того, как было объявлено о планах создать канал в Германии.

«Мы на RT считаем, что вы просто либо выполняете чей-то заказ, либо хорошо чувствуете конъюнктуру. Расследование вышло через несколько недель после того, как мы объявили о планах создать канал в Германии. С тех пор Коммерцбанк вдруг решил, что держать наши счета у себя для него проблемно, департамент конституционной безопасности исследует нашу деятельность, а Bild выходит с параноидальным расследованием», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что RT DE готовит иск против газеты Bild после абсурдных обвинений в шпионаже.