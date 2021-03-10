«Cпутник V» зарегистрирован в Кении и Марокко

Короткая ссылка
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована для применения на территории Марокко и Кении.
«Cпутник V» зарегистрирован в Кении и Марокко
  • Reuters

Об этом заявили в Twitter вакцины.

«Кения стала 47-й страной в мире, одобрившей использование «Спутника V», — говорится в твите.

Как сообщил ТАСС торговый представитель России в Марокко Артём Цинамдзгвришвили, в королевстве состоялась регистрация вакцины сроком на один год в рамках ускоренной процедуры.

1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить