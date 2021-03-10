«Cпутник V» зарегистрирован в Кении и Марокко
- Reuters
Об этом заявили в Twitter вакцины.
«Кения стала 47-й страной в мире, одобрившей использование «Спутника V», — говорится в твите.
Как сообщил ТАСС торговый представитель России в Марокко Артём Цинамдзгвришвили, в королевстве состоялась регистрация вакцины сроком на один год в рамках ускоренной процедуры.
1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много.