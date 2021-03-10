Власти призвали жителей районов к северу от Гонолулу к эвакуации из-за наводнения

Власти призвали жителей города Халейва, находящегося к северу от Гонолулу, незамедлительно эвакуироваться в связи с наводнениями, вызванными проливными дождями.

Об этом сообщает Associated Press.

Проливные дожди не прекращаются на Гавайях последние несколько дней.

В понедельник, 8 марта, власти сообщили об угрозе прорыва дамбы Каупакалуа в округе Мауи. Позднее стало известно, что в ходе инспекции не было выявлено никаких повреждений конструкции.

Между тем власти призвали проживающих в районе дамбы людей продолжить эвакуацию.

Сильные дожди, по данным властей, сильно повредили или уничтожили порядка шести домов и двух мостов на Мауи.

Ранее стало известно, что губернатор Гавайев Дэвид Игэ объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, причинённого наводнениями.