Власти призвали жителей районов к северу от Гонолулу к эвакуации из-за наводнения

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Власти призвали жителей города Халейва, находящегося к северу от Гонолулу, незамедлительно эвакуироваться в связи с наводнениями, вызванными проливными дождями.
Власти призвали жителей районов к северу от Гонолулу к эвакуации из-за наводнения
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Проливные дожди не прекращаются на Гавайях последние несколько дней.

В понедельник, 8 марта, власти сообщили об угрозе прорыва дамбы Каупакалуа в округе Мауи. Позднее стало известно, что в ходе инспекции не было выявлено никаких повреждений конструкции.

Между тем власти призвали проживающих в районе дамбы людей продолжить эвакуацию.

Сильные дожди, по данным властей, сильно повредили или уничтожили порядка шести домов и двух мостов на Мауи.

Ранее стало известно, что губернатор Гавайев Дэвид Игэ объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, причинённого наводнениями.

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