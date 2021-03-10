На Гавайях объявлен режим ЧС

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Губернатор Гавайев Дэвид Игэ объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, причинённого наводнениями.
На Гавайях объявлен режим ЧС
  • © REUTERS/Terray Sylvester

«Я только что подписал официальное объявление о чрезвычайной ситуации для штата Гавайи», — написал Игэ в своём Twitter.

Он отметил, что наводнения и сильные дожди нанесли серьёзный ущерб государственной и частной собственности на островах.

По его словам, данная мера позволит использовать государственные фонды для оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим.

Ранее президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введённый ранее экс-президентом Дональдом Трампом в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

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