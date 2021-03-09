Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Египта

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с с министром иностранных дел Египта Самихом Шукри.
Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Египта
  • Flickr
  • © МИД России

Соответствующая информация опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы были предметно обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, также была рассмотрена проблематика урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на складывающееся положение в Ливии. 

Министры подтвердили неизменный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических усилий Москвы и Каира в интересах достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить