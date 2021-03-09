Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Египта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с с министром иностранных дел Египта Самихом Шукри.

Соответствующая информация опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы были предметно обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, также была рассмотрена проблематика урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на складывающееся положение в Ливии.

Министры подтвердили неизменный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических усилий Москвы и Каира в интересах достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири.