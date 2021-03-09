Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири.
Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся углублённый обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса», — говорится в сообщении.

Также обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, в частности, продвижения взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Ранее Лавров провёл телефонные переговоры с премьер-министром Туниса Хишамом Машиши.

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