Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся углублённый обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса», — говорится в сообщении.

Также обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, в частности, продвижения взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Ранее Лавров провёл телефонные переговоры с премьер-министром Туниса Хишамом Машиши.