Лавров провёл переговоры с премьер-министром Ливана
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Состоялся углублённый обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса», — говорится в сообщении.
Также обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, в частности, продвижения взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Ранее Лавров провёл телефонные переговоры с премьер-министром Туниса Хишамом Машиши.