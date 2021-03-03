Лавров провёл телефонные переговоры с премьером Туниса

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с премьер-министром Туниса Хишамом Машиши.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития разноплановых российско-тунисских отношений, включая взаимодействие в деле борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сторонами также была подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении внешнеполитической координации, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН.

Ранее Лавров обсудил предстоящие двусторонние контакты с главой МИД Греции.