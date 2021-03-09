Шульгин заявил об утрате актуальности визита экспертов ОЗХО в Россию

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Предложение о поездке в Россию экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования ситуации с Алексеем Навальным потеряло актуальность. Об этом заявил российский постпред при организации Александр Шульгин.
Шульгин заявил об утрате актуальности визита экспертов ОЗХО в Россию
  • Reuters

«Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учётом неконструктивного подхода технического секретариата оно утратило актуальность», — цитирует ТАСС Шульгина.

По его словам, в организации «продолжают выполнять чьи-то политические установки в рамках развёрнутой вокруг ситуации с Навальным евроатлантическими союзниками оголтелой антироссийской кампании».

В декабре 2020 года российский МИД заявил, что у России всё меньше доверия к ОЗХО, которая оказалась «в заложниках» у тех, кто стремится использовать её в своих геополитических интересах.

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