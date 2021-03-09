Шульгин заявил об утрате актуальности визита экспертов ОЗХО в Россию

Предложение о поездке в Россию экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования ситуации с Алексеем Навальным потеряло актуальность. Об этом заявил российский постпред при организации Александр Шульгин.

«Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учётом неконструктивного подхода технического секретариата оно утратило актуальность», — цитирует ТАСС Шульгина.

По его словам, в организации «продолжают выполнять чьи-то политические установки в рамках развёрнутой вокруг ситуации с Навальным евроатлантическими союзниками оголтелой антироссийской кампании».

В декабре 2020 года российский МИД заявил, что у России всё меньше доверия к ОЗХО, которая оказалась «в заложниках» у тех, кто стремится использовать её в своих геополитических интересах.