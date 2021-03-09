Володин обсудит вопросы цифрового иммунитета с председателем ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсудит вопросы цифрового иммунитета с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом, который посетит Россию 15 марта.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Обязательно обменяемся мнениями по вопросам деятельности зарубежных IT-коммуникаций, которые уже ни во что не ставят национальные законодательства и права граждан. Вообще, вопросы цифрового суверенитета становятся всё более актуальными, и будет правильно обсудить этот вопрос с председателем ПАСЕ», — сказал Володин.

Он отметил, что могут быть рассмотрены разные решения по урегулированию деятельности соцсетей — от поправок в налоговое законодательство до УК.

Ранее Володин заявил, что встретится с главой ПАСЕ 15 марта.