Володин обсудит вопросы цифрового иммунитета с председателем ПАСЕ
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Обязательно обменяемся мнениями по вопросам деятельности зарубежных IT-коммуникаций, которые уже ни во что не ставят национальные законодательства и права граждан. Вообще, вопросы цифрового суверенитета становятся всё более актуальными, и будет правильно обсудить этот вопрос с председателем ПАСЕ», — сказал Володин.
Он отметил, что могут быть рассмотрены разные решения по урегулированию деятельности соцсетей — от поправок в налоговое законодательство до УК.
Ранее Володин заявил, что встретится с главой ПАСЕ 15 марта.