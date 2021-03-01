Володин встретится с главой ПАСЕ 15 марта

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом 15 марта.
Володин встретится с главой ПАСЕ 15 марта
  • © duma.gov.ru

Об этом сообщает ФАН.

Встреча состоится в нижней палате парламента. Одной из тем станет политика санкций. Как заявил Володин, ограничения в отношении России принимаются необоснованно и без обсуждений.

Спикер Госдумы также отметил важность поддержания диалога, передаёт интернет-газета «Дни.ру».

По словам Володина, многие в парламентских структурах «прекрасно понимают, что от санкций страдает не только наша экономика, но в первую очередь экономика европейских стран».

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось крайне мало.

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