Володин встретится с главой ПАСЕ 15 марта
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Об этом сообщает ФАН.
Встреча состоится в нижней палате парламента. Одной из тем станет политика санкций. Как заявил Володин, ограничения в отношении России принимаются необоснованно и без обсуждений.
Спикер Госдумы также отметил важность поддержания диалога, передаёт интернет-газета «Дни.ру».
По словам Володина, многие в парламентских структурах «прекрасно понимают, что от санкций страдает не только наша экономика, но в первую очередь экономика европейских стран».
Ранее глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось крайне мало.