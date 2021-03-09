В МИД России отреагировали на приговоры в Турции по делу об убийстве Карлова

Москва удовлетворена тем, что турецкая судебная система наконец вынесла решение в отношении обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Отдаём должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы даёт основания полагать, что они прошли это тяжёлое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД напомнили, что Россия по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление «несут определённые круги», которые накануне покушения на Карлова «искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии».

«Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта», — добавили в министерстве.

9 марта суд в Анкаре вынес приговоры обвиняемым в убийстве посла Карлова.

Так, суд приговорил к пожизненному тюремному заключению пятерых обвиняемых, ещё шесть человек получили от пяти до девяти лет тюрьмы. Пять фигурантов оправданы, девять обвиняемых всё ещё находятся в розыске.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.