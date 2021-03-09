Эксперт прокомментировал слова американского генерала о возможностях России в космосе

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев прокомментировал заявление командующего Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.

«Было бы логичным после высказываний о своих опасениях официальному Вашингтону выступить с мирными инициативами в сфере выработки механизмов по демилитаризации космического пространства. Но нет», — сказал Перенджиев в беседе с Nation News.

По его словам, в США переживают из-за того, что не доминируют в космосе.

Ранее Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.

Также он сравнил один из российских спутников с матрёшкой и высказал мнение, что этот аппарат якобы способен уничтожать спутники США на околоземной орбите.