В Румынии выявили первые случаи бразильского штамма COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское ведомство.
«Национальный центр контроля за передающимися заболеваниями был проинформирован лабораторией Национального института инфекционных заболеваний, что в Румынии были подтверждены два случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2, бразильским вариантом», — говорится в заявлении.
Отмечается, что речь идёт о двух мужчинах 38 и 57 лет из Бухареста.
Ранее в Великобритании было выявлено шесть случаев инфицирования бразильским штаммом коронавируса.