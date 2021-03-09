В Румынии выявили первые случаи бразильского штамма COVID-19

Национальный институт общественного здоровья Румынии заявил, что в стране выявили первые два случая бразильского штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское ведомство.

«Национальный центр контроля за передающимися заболеваниями был проинформирован лабораторией Национального института инфекционных заболеваний, что в Румынии были подтверждены два случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2, бразильским вариантом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идёт о двух мужчинах 38 и 57 лет из Бухареста.

Ранее в Великобритании было выявлено шесть случаев инфицирования бразильским штаммом коронавируса.