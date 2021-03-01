В Великобритании обнаружили шесть случаев бразильского штамма коронавируса

В Великобритании выявлено шесть случаев инфицирования бразильским штаммом коронавируса.

Как сообщает Sky News, трёх заболевших нашли в Шотландии, двух — в Южном Глостершире в Англии. О том, где был выявлен шестой случай, не сообщается.

В качестве меры предосторожности власти предлагают жителям Южного Глостершира пройти дополнительное тестирование на COVID-19.

По данным на 28 февраля, в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 6035 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 176 554.