В Кремле обеспокоены сообщениями о планах США по кибератакам на Россию

В Кремле крайне обеспокоены сообщениями СМИ о планах США совершить кибератаки на внутренние системы России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, это повод для крайней обеспокоенности.

Песков также напомнил, что Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Соединённые Штаты планируют в течение трёх недель совершить кибератаки по системам, связанным с российскими властями.