В Кремле обеспокоены сообщениями о планах США по кибератакам на Россию
- РИА Новости
«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность», — сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, это повод для крайней обеспокоенности.
Песков также напомнил, что Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Соединённые Штаты планируют в течение трёх недель совершить кибератаки по системам, связанным с российскими властями.