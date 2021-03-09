В Кремле обеспокоены сообщениями о планах США по кибератакам на Россию

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В Кремле крайне обеспокоены сообщениями СМИ о планах США совершить кибератаки на внутренние системы России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле обеспокоены сообщениями о планах США по кибератакам на Россию
  • РИА Новости

«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, это повод для крайней обеспокоенности.

Песков также напомнил, что Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Соединённые Штаты планируют в течение трёх недель совершить кибератаки по системам, связанным с российскими властями.

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