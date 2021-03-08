NYT: США запланировали кибератаки на российские системы

США планируют в течение трёх недель совершить кибератаки по системам, связанным с российскими властями.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в ближайшие три недели США произведут «скрытые контрудары» по системам, о которых станет известно российскому лидеру Владимиру Путину, разведке и военным, но не внешнему миру.

Отмечается, что также США планируют ввести экономические санкции против Москвы в качестве ответа за хакерские действия, вменяемые Москве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции США в отношении России предполагается ввести в «течение недель».