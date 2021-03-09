В Госдуме оценили слова американского генерала о возможностях России в космосе

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление командующего Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда о том, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.
В Госдуме оценили слова американского генерала о возможностях России в космосе
  • © duma.gov.ru

Как подчеркнул Бальбек, при новой администрации Соединённые Штаты надумали расширить горизонты «российской угрозы» до космического пространства. 

По его словам, это означает увеличение военного бюджета.

При этом парламентарий отметил, что, сравнивая военные потенциалы России и НАТО, можно с уверенностью сказать, что российский потенциал — оборонный, в то время как альянс «делает ставку на наступательное вооружение». 

«Да, мы с тревогой наблюдаем за агрессивной политикой НАТО, но, разумеется, не забываем и о собственной национальной безопасности. Мы действительно развитая технологичная космическая держава с высоким оборонным потенциалом, но, в отличие от альянса, мы не агрессивны», — заключил депутат.

Ранее Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.

Также он сравнил один из российских спутников с матрёшкой и высказал мнение, что этот аппарат якобы способен уничтожать спутники США на околоземной орбите.

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