Аналитик назвал цели обращения конгрессменов США по «Северному потоку — 2»

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Ангелина Шурпина
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT обращение конгрессменов США к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2».
Аналитик назвал цели обращения конгрессменов США по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Санкции постепенно вводятся и будут ещё вводиться, тут речь просто о том, что, по их мнению, санкции вводятся недостаточно быстро, и нужно ускорить это... Для республиканцев вполне характерно, как и для любой партии, которая находится в оппозиции в США, говорить о том, что нынешняя администрация всё делает слишком медленно, слишком мягко... Надо пояснить, конечно, что есть определённый консенсус, что Россия якобы через «Северный поток — 2», через другие экономические или энергетические проекты продвигает не только экономические вопросы, но ещё и какие-то свои политические интересы на западном направлении, которые по умолчанию считаются негативно направленными по отношению к европейскому или евроатлантическому единству», — пояснил специалист. 

При этом, как добавил Бышок, таким образом решаются две задачи. С одной стороны, задача политическая, которая заключается в том, чтобы остановить «растущее влияние России».

«При чём негативное влияние на Европу, а, с другой стороны, это, конечно, дать возможность большему присутствию американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейских рынках, тем самым, возможно, устраняя конкуренцию со стороны российского газа», — заключил он.

Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги обратились к Блинкену с просьбой разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении организаций, занимающихся строительством «Северного потока — 2».

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