США предоставили защиту гражданам Венесуэлы на своей территории
- Reuters
«Министерство внутренней безопасности решило предоставить статус временно защищённых лиц венесуэльцам, которые уже находятся в США», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя администрации США.
Другой представитель администрации уточнил, что решение принято в связи с «экстренными обстоятельствами» в Венесуэле, которые делают небезопасным их возвращение домой.
Те, кто зарегистрируется в этой программе в течение полугода, будут на протяжении полутора лет защищены от депортации, им позволят жить и работать в США.
Ожидается, что в программе примут участие до 300 тыс. венесуэльцев.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо.