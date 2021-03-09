США предоставили защиту гражданам Венесуэлы на своей территории

США предоставили статус временно защищённых лиц гражданам Венесуэлы, которые находятся на американской территории, это более 300 тыс. человек.

«Министерство внутренней безопасности решило предоставить статус временно защищённых лиц венесуэльцам, которые уже находятся в США», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя администрации США.

Другой представитель администрации уточнил, что решение принято в связи с «экстренными обстоятельствами» в Венесуэле, которые делают небезопасным их возвращение домой.

Те, кто зарегистрируется в этой программе в течение полугода, будут на протяжении полутора лет защищены от депортации, им позволят жить и работать в США.

Ожидается, что в программе примут участие до 300 тыс. венесуэльцев.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо.