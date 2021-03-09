США предоставили защиту гражданам Венесуэлы на своей территории

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США предоставили статус временно защищённых лиц гражданам Венесуэлы, которые находятся на американской территории, это более 300 тыс. человек.
США предоставили защиту гражданам Венесуэлы на своей территории
  • Reuters

«Министерство внутренней безопасности решило предоставить статус временно защищённых лиц венесуэльцам, которые уже находятся в США», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя администрации США.

Другой представитель администрации уточнил, что решение принято в связи с «экстренными обстоятельствами» в Венесуэле, которые делают небезопасным их возвращение домой. 

Те, кто зарегистрируется в этой программе в течение полугода, будут на протяжении полутора лет защищены от депортации, им позволят жить и работать в США.

Ожидается, что в программе примут участие до 300 тыс. венесуэльцев.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. 

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