ЦВПС: при разгоне боевиками митинга в Сирии пострадали 15 человек

В результате разгона боевиками протестной акции в районе Шейх-Акиль ранения получили 15 мирных жителей. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, на подконтрольной турецким военным территории в Сирии продолжаются протесты местных жителей против незаконных вооружённых формирований.

«В районе Шейх-Акиль на западе населённого пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступающих с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около десяти арестованы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в сирийской провинции Алеппо боевики жёстко подавили митинг с призывами к выводу протурецких формирований, в результате пять мирных жителей получили ранения.