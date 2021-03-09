ЦВПС: при разгоне боевиками митинга в Сирии пострадали 15 человек
- AFP
По его словам, на подконтрольной турецким военным территории в Сирии продолжаются протесты местных жителей против незаконных вооружённых формирований.
«В районе Шейх-Акиль на западе населённого пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступающих с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек, около десяти арестованы», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в сирийской провинции Алеппо боевики жёстко подавили митинг с призывами к выводу протурецких формирований, в результате пять мирных жителей получили ранения.